تعداد روحانیون در مدارس زنجان پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش افزود: خوشبختانه فضای خوب فرهنگی برای فعالیت در استان زنجان ایجاد شده و این مهم تقویت می شود.

وی به سند تحول بنیادین اشاره کرد و گفت: تلاش آموزش و پرورش، فعالیت ذیل سند تحول بنیادین است و در این سند دو نوع تربیت رسمی و عمومی ترسیم شده و آموزش و پرورش مسئولیت تربیت رسمی را بر عهده دارد و تربیت عمومی توسط دستگاه‌های دیگر است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه در ۷۰۰ مدرسه استان زنجان نماز جماعت برگزار می شود، افزود: تعداد روحانیون حاضر در مدارس کم است و پاسخگوی نیازها نیست.

تمجیدی ابراز کرد: حضور روحانیون در مدارس کمرنگ بوده و باید بیشتر از این از ظرفیت روحانیون استفاده شود.

وی با بیان اینکه موازی‌کاری یکی از چالش‌های موجود در زمینه حضور روحانیون در مدارس است، گفت: داشتن یک نگاه تخصصی در زمینه ارتباط روحانیون، با کودکان و نوجوانان باید مورد توجه قرار گیرد و فضای فعلی ایجاب می کند که بیشتر از گذشته بر تربیت تخصصی تاکید شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تاکید کرد: موفقیت آموزش و پرورش منوط به همکاری با سایر دستگاه‌های فرهنگی است و یکی از این دستگاه‌های مهم، حوزه‌های علمیه است.

تمجیدی افزود: به تنهایی نمی‌توان در همه عرصه‌های تربیتی فعالیت کرد و باید از همه ظرفیت‌ها به ویژه از حضور روحانیون در مدارس استفاده لازم را کرد.