جشن ثبت جهانی روستای «گلپورگان» هفتم آذر ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمشید نژاد ظهر امروز در نشست شورای راهبردی گردشگری استان سیستان و بلوچستان که در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: جشن ثبت جهانی و اهداء لوح ثبتی روستای کلپورگان سراوان، هفتم آذرماه امسال با حضور مقامات بین المللی و ملی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در سطح کشور روستاهای بسیاری وجود دارد که دارای شهرت و ویژگی های منحصر به فرد هستند گفت: انتخاب روستای کلپورگان در رقابت با این روستاها حاصل توجه دولت به استان و مدیریت خوب استان است.

او با بیان اینکه سفال کلپورگان بدون استفاده از چرخ سفالگری و نقوش خاص خود با قدمت ٦ هزار سال توسط بانوان روستای کلپورگان ساخته می شود، تصریح کرد: مطالعه در زمینه سفال کلپورگان از حدود ١٥٠ سال قبل آغاز شده است و همواره مورد توجه محققین و باستان شناسان قرار دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ارزشمند بودن ثبت جهانی این روستا، اظهار داشت: نگهداشت ثبت جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است که دستگاه های مربوطه باید مراقبت و توجه لازم را در طرح های توسعه ای این روستا لحاظ کنند تا موجب خروج این روستا از فهرست آثار جهانی نشود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان هم در این جلسه خواستار همکاری همه سازمان ها برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشن شد.

مازیار مشتاق گوهری از خوشحالی شهروندان سراوانی نسبت به ثبت جهانی روستای کلپورگان خبر داد و افزود: امیدواریم این روستا به عنوان قطب گردشگری و محل جذب گردشگران خارجی و داخلی مطرح شود.