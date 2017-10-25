برنامه های استراتژیک علوم پزشکی مازندران تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی ظهر چهارشنبه در نشست با معاونان علوم پزشکی ارایه و معرفی برنامه های استراتژیک برای چهار سال آینده معاونت های دانشگاه را با عنایت انتصاب و تداوم خدمت خواستار شد .

موسوی با توجه به اهمیت تدوین راهبردهای دانشگاه با لحاظ اسناد بالا دستی و ماموریت های دانشگاه در حوزه سلامت افزود: ضروری است تا تمامی معاونتهای دانشگاه در سریعترین زمان ممکن با تهیه و تدوین برنامه راهبردی آن حوزه، از وجود مدیران یا کارشناسان توانمند خود در کارگروه تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اضافه کرد: برنامه‌ریزی راهبردی یا استراتژیک فرایندی سازمانی است که برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم‌گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود صورت می‌گیرد.

وی افزود: به همین منظور کارگروه تدوین برنامه استراتژیک در دانشگاه تشکیل خواهد شد و متفکران استراتژی در دانشگاه می‌باید استراتژی‌های سازمان را بر اساس ادامه فعالیتهای دانشگاه در شرایط سخت طراحی کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار امیدواری کرد با طراحی برنامه استراتژیک ، این دانشگاه بتواند ضعفها و مشکلات پیش رو را برداشته وبه اهداف بزرگ سازمانی که همان ارتقاء سطح آموزش و سلامت و به همراه آن رضایت و خدمت به مردم است دست یابد.