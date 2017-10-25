۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

برنامه های استراتژیک علوم پزشکی مازندران تدوین شود

ساری - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از معاونان خود خواست تا برنامه های استراتژیک چهار سال آینده خود را ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی ظهر چهارشنبه در نشست با معاونان علوم پزشکی ارایه و معرفی برنامه های استراتژیک برای چهار سال آینده معاونت های دانشگاه  را با عنایت انتصاب و تداوم خدمت خواستار شد .

موسوی با توجه به اهمیت تدوین راهبردهای دانشگاه با لحاظ اسناد بالا دستی و ماموریت های دانشگاه در حوزه سلامت افزود: ضروری است تا تمامی معاونتهای دانشگاه در سریعترین زمان ممکن با تهیه و تدوین  برنامه راهبردی آن حوزه، از وجود مدیران یا کارشناسان توانمند خود  در کارگروه تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  اضافه کرد: برنامه‌ریزی راهبردی یا استراتژیک فرایندی سازمانی است که برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم‌گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود صورت می‌گیرد.

وی افزود: به همین منظور کارگروه تدوین برنامه استراتژیک در دانشگاه تشکیل خواهد شد و متفکران استراتژی در دانشگاه می‌باید استراتژی‌های سازمان را بر اساس ادامه فعالیتهای دانشگاه در شرایط سخت طراحی کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار امیدواری کرد با طراحی برنامه  استراتژیک ، این دانشگاه بتواند  ضعفها و مشکلات پیش رو را برداشته وبه  اهداف بزرگ سازمانی که همان ارتقاء سطح آموزش و سلامت و به همراه آن رضایت و خدمت به مردم است دست یابد.

