ارسال محموله ۱۲تنی اقلام خوراکی برای زائران اربعین از نردین میامی

محمد مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ۱۲ تن کالای خوراکی از روستای نردین برای مراسم اربعین به نجف ارسال شد، ابراز داشت: این محموله همچنین شامل یک تانکر یخچال سیلند گاز به تعداد ۵۰ عدد و سایر محصولات است که صبح چهارشنبه به عراق ارسال و در موکب نجف اشرف به زائران ارائه خواهد شد.

وی افزود: با تمهیدات انجام شده از سوی ستاد اربعین شهرستان می کوشیم بهترین خدمات در خصوص پذیرایی و اسکان زائران ارائه شود و روزانه سه هزار وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام در شهر نجف به زائران عرضه خواهد شد.

فرماندار میامی با بیان اینکه امروز ابرقدرت های شرق و غرب می کوشند تا از یک پارچه شدن امت اسلامی جلوگیری کنند، ابراز داشت: با توجه به اینکه اجتماع میلیونی شیعیان در کربلا سد راه اهداف دشمنان خواهد بود لذا با اتحاد خود در این همایش بزرگ مانع تحقق وعده های دشمن خواهیم شد.

کریمی تاکید کرد: با حضور و مشارکت گسترده خود در برپایی باشکوه مراسم اربعین اثبات می کنیم که راه شهدا و قیام سید و سالار شهیدان ادامه دارد و لحظه ای از آرمان های خود کوتاه نخواهیم آمد.

وی افزود: همه دستگاه های اجرایی و مردم باید کمک کنند تا در امتحان سخت میزبانی زائران امام حسین (ع) سربلند باشیم لذا مشارکت همه جانبه در مراسم اربعین امروز یک وظیفه و تکلیف محسوب می شود.