عضویت استاد دانشگاه شریف در اتحادیه بین المللی فیزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، محمدرضا اجتهادی استاد دانشگاه صنعتی شریف در بیست و نهمین مجمع عمومی کمیسیون بیوفیزیک انجمن بین المللی فیزیک محض و کاربردی (IUPAP) به عضویت این کمیسیون در اتحادیه بین المللی فیزیک محض و کاربردی انتخاب شد.

محمدرضا اجتهادی دانش آموخته دکتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف است.

وی در موسسه ماکس پلانک آلمان و دانشگاه بریتیش کلمبیا محقق پژوهشی بوده است و اکنون استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن فیزیک ایران است. وی در حوزه های تحقیقاتی ماده چگال نرم، ماکرومولکول های زیستی و سیستم های پیچیده فعالیت می کند.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف پیش از این نیز عضو کمیسون مکانیک آماری این اتحادیه بوده است.

رامین گلستانیان دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف نیز به عنوان رییس کمیسیون بیوفیزیک انجمن بین المللی فیزیک محض و کاربردی (IUPAP) انتخاب شده است.

وی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی این دانشگاه و برنده جایزه هولوک Holweck Prize در سال ۲۰۱۴ است.

وی در سال ۲۰۱۷ نیز برنده جایزه پیر ژیل دو ژن Pierre-Gilles de Gennes شده است.

موضوعات تحقیقاتی وی ماده چگال نرم، مواد فعال و شناگرهای میکروسکوپی است.

اتحادیه بین‌المللی فیزیک محض و کاربردی که به اختصار آن را (IUPAP) می‌نامند، در سال ۱۹۲۲ در بروکسل تاسیس شد. این اتحادیه مرکزی غیردولتی است وظیفه کمک به پیشرفت فیزیک در جهان، گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فیزیک، کمک به بکارگیری فیزیک برای حل مشکلات و نگرانی‌های انسانی را برعهده دارد.

این اتحادیه وظایف خود را با حمایت از نشست‌های بین‌المللی، ارتباطات، تشویق پژوهش و دانش‌اندوزی، حمایت از چرخش آزاد دانشمندان، ارتقاء تفاهم نامه‌های بین‌المللی در استفاده از سمبل‌ها، واحدها، نام‌گذاری و استانداردها و همکاری با سازمان‌های دیگر انجام می‌دهد.