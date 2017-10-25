کشف یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

سرهنگ احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر در بیان جزئیات دقیق این خبر اظهار داشت: در سلسله عملیات های منسجم علیه قاچاقچیان مسلح، ماموران انتظامی شهرستان های سراوان و خاش در عملیاتی مشترک یک باند بزرگ را که با استفاده از خودرو های تیز رو قصد جابه جایی مقادیر متنابهی مواد مخدر به صورت مسلحانه در محور های فرعی شهرستان خاش را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی شبانه روزی، روز گذشته یگان های عملیاتی پلیس، دو دستگاه خودرو پژو متعلق به اعضای این باند را شناسایی و به طور نامحسوس تحت نظر قرار دادند.

وی ادامه داد: سوداگران مرگ پس از ورود به منطقه کمین و مشاهده یگان های عملیاتی پلیس، با تغییر مسیر ناگهانی و تیراندازی به سمت ماموران قصد فرار از منطقه را داشتند که ماموران پس از هدف قرار دادن لاستیک های این خودرو ها، ضمن دستگیری سه قاچاقچی مسلح در بازرسی از دو خودرو، یک تن و ۱۹۹ کیلو تریاک، ۱۰۱ کیلوگرم مرفین و ۱۰۰ کیلوگرم حشیش را به همراه یک قبضه سلاح کلاش و یک قبضه کلت کمری کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در خاتمه با توجه به نقش تعیین کننده شهروندان در موفقیت های پلیس، از آنها خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در رابطه با فعالیت باندها و فروشندگان مواد مخدر را سریعا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند تا پلیس در کمترین زمان ممکن با سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت برخورد قاطع کند.