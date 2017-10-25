مهدی تاج: امیدوار به حضور استقلال در لیگ قهرمانان آسیا نیستم!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که امروز چهارشنبه به سنندج سفر کرده بود در دیدار با استاندار کردستان به بیان گزارشی از وضعیت فوتبال در کشور و تیم های ملی پرداخت و تاکید کرد که حال فوتبال ملی خوب است اما در رده باشگاهی مشکلاتی وجود دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال در این دیدار پس از تعریف و تمجیدی از پنج ستاره بودن فوتبال ایران در دنیا داشت جمله ای را بر زبان آورد که ساعتی بعد در اقدامی عجیب آن را تکذیب کرد و ظاهرا فراموش کرده که چنین نشست هایی ضبط می شود و دیگر مثل گذشته نیست که بتوان حرف ها را تکذیب کرد.

مهدی تاج در این دیدار می گوید: «چیزی که الان فوتبال را تهدید می کند بدهکاری باشگاه ها به خصوص استقلال است که من خودم خیلی امیدوارم نیستم این تیم بتواند در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. ولی باید تلاش کنیم و ببینیم چه می شود. همین دیشب تا ساعت ۱۰ - ۱۱ شب در وزارت ورزش بودیم!»

فایل صوتی اظهارات مهدی تاج در گروه ورزشی خبرگزاری مهر موجود است و جای تعجب دارد رئیس فدراسیونی که پس از ماه‌ها هنوز نتوانسته مدیر روابط عمومی برای فدراسیونش انتخاب کند چرا اظهاراتش را تکذیب کرده است؟! آیا در پیش بودن دربی و تحت فشار قرار گرفتن از سوی هواداران استقلال دلیل این تکذیب است؟