۸۳ ایستگاه فوریت های پزشکی طی اربعین ۹۶ در مهران مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر دکتر صیدنور علیمرادی روز چهارشنبه در مراسم اعزام تعدادی آمبولانس به مهران اظهار داشت: ۳۸ ایستگاه از این تعداد ثابت بوده که شامل ۱۲ ایستگاه شهری و ۲۶ ایستگاه جاده ای است، همچنین ۴۵ ایستگاه نیز به صورت سیار به حادثه دیدگان و بیماران احتمالی خدمات رسانی می کنند.

وی ادامه داد: ۱۶۰۰ کادر درمانی در این ایام در مسیرهای منتهی به مهران استقرار پیدا می کنند که ۵۰ درصد این تعداد از استان های دیگر به ایلام خواهند امد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تاکید کرد: ۱۷۳ دستگاه آمبولانس، موتور آمبولانس و اتوبوس آمبولانس از ۲۰ استان کشور تا ۳ آبان در مرز مهران جانمایی می شوند که به همراه این امکانات خودرویی ۴۰۰ کادر پزشکی نیز حضور پیدا می کنند.

علیمرادی یادآور شد: ۵۰ تخت در یک بیمارستان صحرایی و ۹۰۰ تخت بیمارستانی نیز ۱۰ بیمارستان آماده پذیرش بیماران احتمالی خواهند بود.