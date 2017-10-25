ظرفیت ایجاد شهرک صنایع دریایی در هرمزگان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با بیان اینکه هرمزگان استعداد داشتن شهرک صنایع دریایی را دارد، عنوان کرد: با توجه به شرایط ویژه استان هرمزگان و قرار داشتن درکنار خلیج فارس و سواحل مکران، توسعه دریامحور در این استان یک ضرورت است که می‌توان با احداث شهرک صنایع دریایی به این مهم درست یافت.

وی اضافه کرد: این شهرک می تواند تلفیقی باشد از تمامی توانمندی کشور در وزارت دفاع و وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی بخش خصوصی تا صنعت دریایی را در کشور توانمندتر از امروز سازیم.

استاندارهرمزگان عملکرد سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه صنایع دریایی را عالی دانست و بیان داشت: عملکرد وزارت دفاع در حوزه صنایع دریایی و ورود به این عرصه بسیار هوشمندانه و عالی بود و امروز پس از شنیدن توفیقات این سازمان بسیار خوشنود شدم و احساس افتخار می‌کنم.

همتی با برشمردن ظرفیت‌های هرمزگان در تولید، تعمیر و طراحی انواع شناور، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌هایی که به انواع شناور نیاز دارند باید به صنعتگران بومی سفارش ساخت دهند.

وی اضافه کرد: در صورت نیاز با رئیس جمهور، وزرا و مدیران کشوربرای سفارش‌گیری در زمینه صنایع دریایی رایزنی می‌کنیم.

ایران جزء کشورهای پیشرو در صنایع دفاع دریایی است

دریادار امیر رستگاری معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این دیدار با اشاره به تلاش نیروهای متخصص داخلی برای تولید در حوزه دفاعی، اظهار داشت: این مهم باعث شد وزارت دفاع محصولاتی را تولید کند که در عرصه‌های مختلف دریایی، هوایی و زمینی با محصولات روز دنیا برابری کند.

وی با بیان اینکه وزارت دفاع در چهار سال گذشته با رویکرد نوآوری وارد تولیدات شده است، افزود: در حقیقت وزارت دفاع وارد ایجاد زیرساخت نمی‌شود بلکه از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل کشور استفاده می‌کند.

معاون وزیر دفاع ادامه داد: امروز در تولید کابل‌های نظامی به خودکفایی کامل رسیدیم که در بخش دریایی و زیردریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که این کابل‌ها توسط بخش خصوصی تولید می‌شود.

رستگاری راهبرد وزارت دفاع را تجهیز دفاعی کشور و حمایت از تولید ملی و اشتغال عنوان کرد و بیان داشت: وزارت دفاع به غیر از تولید امنیت به تولید ثروت، کار و اشتغال توجه دارد ضمن اینکه آمادگی کامل برای تامین نیاز شناورهای گردشگری و شیلاتی هرمزگان و انواع یدک کش‌ها را داریم.

وی با بیان اینکه ایران جزء کشورهای پیشرو در صنایع دفاع دریایی و صنایع کشتی‌سازی و فراساحلی ایران در منطقه است، تصریح کرد: برای تامین نیازهای کشور به انواع شناور، ظرفیت، امکانات و تخصص بومی لازم وجود دارد.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بومی شدن صنایع دریایی در ایران را نتیجه همکاری دانشگاه‌ها، مهندسان و مدیران این صنعت با سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دانست و گفت: هرمزگان از استان‌های مهم کشور در طراحی و ساخت انواع شناور، سکوهای نفتی و دیگر صنایع دریایی است.