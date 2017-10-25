شکست سه نماینده ایران/ حدیثه جمال راهی دور سوم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، این دوره از مسابقات از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی به میزبانی اسپانیا در سالن سانتیاگو مارتین شهر تنریف آغاز شد. در آغاز این رقابتها کاتاروها به روی تاتامی رفتند که حاصل تلاش نمایندگان کشورمان کسب چهار پیروزی و یک شکست بود.

در کاتای نوجوانان احمدرضا محمودی پس از یک دور استراحت، «سوبوتا» از صربستان را ۳ بر ۲ شکست داد و سپس «ژوروسلاو پیستا» از اسلواکی را با پنج پرچم از پیش رو برداشت. وی در مبازه بعدی خود ۴ بر یک نتیجه را به «اوزدمیر» از ترکیه واگذار کرد.این ترکیه ای راهی بازی نهایی شد تا محمودی به کار خود در گروه شانس مجدد ادامه دهد.

امیریزدان تدین در کاتای جوانان ابتدا «الکساندر کروز» از پرو را ۴ بر یک از پیش رو برداشت و در ادامه «لوکاس سانتوس» از برزیل را ۳ بر ۲ شکست داد. وی در ادامه ۴ بر یک برابر «هوانگ سان» نایب قهرمان آسیا بازنده شد. با شکست نماینده مالزی برابر حریف ژاپنی، تدین از جدول مسابقات خارج شد.

زینب السادات حسینی هم در کاتای نوجوانان درو نخست در یک نمایش خوب برابر «سابرینا سایوا» از اسپانیا با نتیجه ۳ بر ۲ صاحب پیروزی شد و در ادامه برابر «یونمی نوو» از بلژیک ۴ بر یک بازنده شد. با شکست رقیب بلژیکی، حسینی نیز با از دست دادن شانس حضور در گروه بازنده ها، از دور رقابتها کنار رفت.

حدیثه جمال هم در کاتای انفرادی رده سنی جوانان در اولین مبارزه خود «هالی بوسکات» از استرالیا را ۴ بر یک شکست داد. وی دور بعد 3 بر 2 مقابل «فرناندز» صاحب برتری شد. «هاگمن» از سوئد رقیب بعدی جمال می باشد.

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان با حضور ۱۷۱۰ کاراته از ۱۰۹ کشور در تنریف، اسپانیا جریان دارد.