به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله عصمتی روز چهارشنبه در انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان شاهد دوره اول متوسطه پلدختر اظهار داشت: انتخابات شوراهای دانش آموزی ۲۰ سال است در سطح مدارس کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات شورای دانش‌آموزی در ۱۱۳ مدرسه در سطح شهرستان پلدختر برگزار شد که پنج تا هفت نفر دانش آموز در هر مدرسه به عنوان اعضای شورا انتخاب می‌شوند.

رئیس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش لرستان گفت: پس از انتخاب اعضای شورا در مدارس، شورای دانش آموزی شهرستان، سپس استان و بعد اعضای این شورا در مجلس دانش آموزی و در سطح کشور انتخاب می‌شوند.

وی افزود: دانش آموزان دموکراسی، مشارکت و تصمیم گیری و تصمیم سازی را در انتخابات شوراهای دانش آموزی به منظور رشد مهارت های فردی، اجتماعی و توسعه مشارکت در امر آموزش و پرورش و تعامل بین مسئولان مدرسه و دانش آموزان تمرین می کنند.

عصمتی با بیان این که در انتخابات شورای دانش آموزی دانش آموزان با مفهوم رای و انتخابات آشنا می شوند، خاطرنشان کرد: شوراها در جامعه اسلامی ما نماد مردم سالاری دینی هستند و مشورت یکی از صفات اهل ایمان است که در کارها انجام می دهند و در اهمیت امر شورا و مشورت همین بس که در قرآن مجید سوره ای به نام شورا اختصاص داده شده است.

وی آماده سازی دانش آموزان برای حضور در عرصه های مختلف جامعه را امری مهم دانست و خاطر نشان کرد: شورای دانش آموزی فرصت مناسبی برای تقویت مردم سالاری دینی، تمرینی برای مشارکت های اجتماعی و سهیم شدن دانش آموزان در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی است.

رئیس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش لرستان یکی از برنامه های مهم کشور در حوزه آموزش و پرورش را شوراهای دانش‌آموزی دانست و گفت: آموزش و پرورش نوین برای قرن ۲۱ آموزش را به چهار دسته تقسیم بندی کرده است.

وی افزود: این طبقه بندی ابتدا آموزش بر اساس مرحله دانش و حوزه نظر است و گام دوم آموزش کاربردی آن یعنی آموزش در مرحله کارورزی است و مرحله سوم آموزش عملی و ایجاد شغل برای زندگی و در مرحله چهارم آموزش زندگی اجتماعی و توان زیستن با یکدیگر است.