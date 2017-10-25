نمایشگاه پژوهش و فناوری در البرز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله کامکار در جلسه شورای سیاستگذاری هفته پژوهش استان که عصر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه از سال ۹۳ برنامه های هفته پژوهش به طور جد در البرز شروع شد، اظهار کرد: سال ۹۵ حدود ۲۵۰ غرفه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری جانمایی شده بود که بنا داریم این تعدا غرفه در سال جاری به ۳۰۰ عدد برسد.

وی با بیان اینکه هفته پژوهش از تاریخ ۴ آذر آغاز و تا دهم این ماه ادامه خواهد داشت، افزود: کمیته های مختلف مربوطه در خصوص برنامه های هفته پژوهش تشکیل شده است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری البرز به فروش محصولات فن بازار در حاشیه برگزاری برنامه و نمایشگاه هفته پژوهش و عناوری استان اشاره کرد و گفت: پیرو این مهم طی سال گذشته موفق به فروش یک و نیم میلیارد تومان محصولات فن بازار در استان شدیم.

جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان البرز در ادامه خاطرنشان کرد: پژوهش فرصتی مناسب برای رقابتی سالم در حوزه تحقیق و فناوری است.

کامکار تاکید کرد: دبیران کمیته ها باید در هفته پژوهش و فناوری پیشرفت را مدنظر قرار داده و با همکاری و مشارکت یکدیگر به منظور ترویج پژوهش و فن آوری قدم‌های مثبتی بردارند.