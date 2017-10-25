  1. استانها
  2. البرز
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۳۴

همزمان با هفته پژوهش؛

نمایشگاه پژوهش و فناوری در البرز راه اندازی می شود

نمایشگاه پژوهش و فناوری در البرز راه اندازی می شود

کرج - جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان البرز گفت: نمایشگاه پژوهش و فناوری با جانمایی بیش از ۳۰۰ غرفه در البرز راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله کامکار در جلسه شورای سیاستگذاری هفته پژوهش استان که عصر چهارشنبه در  سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه از سال ۹۳ برنامه های هفته پژوهش به طور جد در البرز شروع شد، اظهار کرد: سال ۹۵ حدود ۲۵۰ غرفه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری جانمایی شده بود که بنا داریم این تعدا غرفه در سال جاری به ۳۰۰ عدد برسد.

وی با بیان اینکه هفته پژوهش از تاریخ ۴ آذر آغاز و تا دهم این ماه ادامه خواهد داشت، افزود: کمیته های مختلف مربوطه در خصوص برنامه های هفته پژوهش تشکیل شده است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری البرز به فروش محصولات فن بازار در حاشیه برگزاری برنامه و نمایشگاه هفته پژوهش و عناوری استان اشاره کرد و گفت: پیرو این مهم طی سال گذشته موفق به فروش یک و نیم میلیارد تومان محصولات فن بازار در استان شدیم.

جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان البرز در ادامه خاطرنشان کرد: پژوهش فرصتی مناسب برای رقابتی سالم در حوزه تحقیق و فناوری است.

کامکار تاکید کرد: دبیران کمیته ها باید در هفته پژوهش و فناوری پیشرفت را مدنظر قرار داده و با همکاری و مشارکت یکدیگر به منظور ترویج پژوهش و فن آوری قدم‌های مثبتی بردارند.

کد مطلب 4124792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها