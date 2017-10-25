مشکلات سرویس مدارس شهر صدرا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری صدرا، با حضور نائب رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، رئیس پلیس صدرا، معاون اجرایی شهرداری صدرا ، مسئولین شرکت های سرویس مدارس و برخی مدیران مدارس و مدیران اجرایی سرویس های مدارس مشکلات سرویس های مدارس در شهر صدرا بررسی شد .

حمید رضا صادقی نائب رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در این خصوص به قانونمندی و کسب اطلاعات در خصوص وظایف مدیران اجرایی سرویس های مدارس ، مدیران شرکت ها و رانندگان اشاره کرد و گفت: رانندگان و مدیران اجرایی باید به خوبی با وظایف خود در این زمینه آشنا باشند تا دانش آموزان بدون هیچ مشکلی از طریق سویس به مدرسه رفته و با اشتیاق کامل نیز به خانه برگردند که متاسفانه در برخی نقاط صدرا گزارش هایی مبنی بر انجام تخلف هایی از سوی رانندگان و مدیران اجرایی شنیده شده که مسئولین شرکت ها باید نسبت به هرفع آنها هرچه سریعتر اقدام کنند.

امان الله زارع بازرس سرویس مدارس آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز هم به اخذ صلاحیت رانندگان سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: از حضور برخی رانندگان فاقد صلاحیت در این امر جلوگیری خواهد شد همچنین نصب برچسب بر روی خوردهای دارای صلاحیت سرویس مدارس به منظور شناسایی خوردرها از دیگر خودروها هم یک امر ضروری ایست که شرکت ها باید نسبت به نصب برچسب سرویس مدارس اقدام نمایند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف به شدت با راننده خاطر برخود خواهد شد.

حیدری رئیس پلیس راهور شهر صدرا گفت: سرویس های مدارس باید دارای شرایط خاصی باشند از جمله گواهینامه پایه دو، کارت صلاحیت و برچسب روی ماشین از ضروریات سرویس های مدارس است و پلیس این موارد را سرلوحه فعالیت افرادی که می خواهند در بخش سرویس مدارس فعالیت نمایند قرار می دهد، همچنین رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان سرویس مدارس بسیار مهم است که باعث حفظ سلامت دانش آموزان است.

مهندس وحید معاون اجرایی شهرداری صدرا نیز با اشاره به اینکه ، صدور مجوز ، کنترل و نظارت بر سرویس مدارس از وظایف سازمان حمل و نقل شهرداری است، گفت: مدارک مورد نیاز ثبت نام بر اساس مدارک درخواستی قانون است، و شهرداری هیچ گونه دخل و تصرفی در کم یا زیاد کردن مدارک ندارد و متقاضیان موظف هستند تمام مدارک را بطور کامل ارائه دهند تا دچار مشکل نشوند.

وی افزود: شهرداری صدرا تاکنون کمک های فراوانی به مدارس کرده و در بسیاری از موارد پیاده روسازی بیرون از محوطه مدرسه را انجام داده که تا قبل از فصل بارندگی به اتمام برسند تا دانش آموزان و معلمان دچار مشکل در رفت آمد نباشند.

در پایان تعدادی از رانندگان و مدیران اجرائی سرویس های مدارس هم به برخی مشکلات مالی و رانندگان متخلف اشاره کردند و تقاضای پیگیری موضوع را دادند و مصوب گردید شرکت های سرویس مدارس کلیه نیروهای فعال سرویس های دارای مجوز را به شهرداری صدرا معرفی کنند.