۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

در بازار آزاد رخ داد؛

رشد دسته‌جمعی قیمت انواع سکه/دلار ۴۰۲۹ تومان شد

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه هزار تا ۷ هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه نرخ دلار هم به ۴۰۲۹ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(چهارشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با رشد هزار تا هفت هزار تومانی مواجه بود و تنها نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه هزار تومان کاهش را تجربه کرد. بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به نرخ یک میلیون و ۳۰۸ هزار تومان معامله شد.

در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با سه هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، نیم سکه با هفت هزار تومان افزایش به نرخ ۶۶۳ هزار تومان، ربع سکه با ۴ هزار تومان افزایش به ۳۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان و سکه یک گرمی با افزایش هزار تومانی به ۲۵۱ هزار تومان فروخته شد.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۳ دلار و ۷۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۲ هزار و ۴۹۷ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۰۲۹ تومان، یورو ۴۸۱۵ تومان، پوند ۵۳۶۰ تومان، درهم امارات ۱۱۱۵ تومان و لیر ترکیه ۱۱۱۳ تومان است.

