به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(چهارشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با رشد هزار تا هفت هزار تومانی مواجه بود و تنها نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه هزار تومان کاهش را تجربه کرد. بر این اساس هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به نرخ یک میلیون و ۳۰۸ هزار تومان معامله شد.

در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با سه هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، نیم سکه با هفت هزار تومان افزایش به نرخ ۶۶۳ هزار تومان، ربع سکه با ۴ هزار تومان افزایش به ۳۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان و سکه یک گرمی با افزایش هزار تومانی به ۲۵۱ هزار تومان فروخته شد.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۳ دلار و ۷۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۲ هزار و ۴۹۷ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۰۲۹ تومان، یورو ۴۸۱۵ تومان، پوند ۵۳۶۰ تومان، درهم امارات ۱۱۱۵ تومان و لیر ترکیه ۱۱۱۳ تومان است.