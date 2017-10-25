عربستان راه گریزی برای خروج از بحران های خود پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در نشستی در لندن گفت: بسیار جای تاسف است که وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنان اصرار دارد همان رویکرد پراشتباه، پر هزینه و بی حاصل سالهای اخیر این کشور را دنبال و بر طبل تنش، خشونت و رفتار و سیاست های تخریبی بکوبد.

قاسمی اظهار داشت: مقامات سعودی باید در رویکرد و نگاه خود تجدید نظر کنند و به جای ابراز شیفتگی و ذوق زدگی بیش از حد نسبت به گفته ها و سیاست های تکراری و بی نتیجه آمریکا در قبال ایران، راه گریزی آبرومند برای خروج از بحران های داخلی و منطقه ای که سخت با آن دست به گریبان اند، پیدا کنند و بیش از این، کشور و مردم عربستان و منطقه را قربانی محاسبات وهم آلود، اشتباه و سطحی نگرانه خود نکرده و با دوراندیشی و بر مبنای مصالح و مسئولیت خود، واقعیات منطقه را به درستی و بدون تعصب و بدور از هر گونه لجاجت بپذیرند.

