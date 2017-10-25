چنگال ضد صدای غذا خوردن ساخته شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به تازگی در ژاپن چنگالی اختراع شده که صدای غذاخوردن افراد در جمع را با پخش اصوات و موسیقی پنهان می کند شرکت ژاپنیNissin که محصول غذایی نودل را تولید می کند، این چنگال را به نام Otohiko ساخته است. این محصول سروصدای غذا خوردن را ردیابی و با اصواتی دیگر آن را پنهان می کند.

جالب آنکه چنگال مذکور چند نوع صدای غذا خوردن را ردیابی می کند. هنگامیکه چنگال متوجه می شود غذا خوردن فرد با سروصداست، به اپلیکیشنی روی موبایل کاربر متصل می شود و اصواتی را برای پنهان کردن آن منتشر می کند.

باتری گجت یک ساعته است و البته باید توجه داشت که دسته قاشق بسیار بزرگ است. همچنین چنگال ضد آب نیست.

از چنگال ضد ملچ ملوچ فقط ۵ هزار نمونه در ژاپن فروخته می شود.