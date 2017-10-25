برنامه ای برای تغییر مدیران شهری قدس ندارم/لزوم پرهیز از حواشی

مسعود مختاری، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان این که باید از حواشی دوری کنیم، توجه به برنامه را مهم ترین سیاست اجرایی خود در قدس اعلام کرد و گفت: شهرقدس با پتانسیل‌های ویژه‌ای که از آن برخوردار است بیش از هرچیزی خلاء برنامه‌ریزی دارد که ما برای خروج از شرایط موجود برنامه مدون و روشنی را با کمک شورای شهر تدوین می‌کنیم.

وی با بیان این که آثار و نتایج این برنامه در آینده ای نزدیک ملموس خواهد بود، گفت: شهرقدس در زمینه اصلاح وضعیت بافت‌های فرسوده، توسعه شبکه معابر، اصلاح و بهبود وضعیت معابر عمومی و بسیاری از امکانات شهری، نیازمند اقدامات جدی، برنامه‌محور و جهادی است.

مختاری همچنین ضمن رد شایعه ای که « قرار است تغییرات وسیعی در سطح مدیران شهرداری صورت بگیرد»، گفت: مبنای کاری بنده برای همکاری با مدیران شهرداری، تلاش، پاک‌دستی و تخصص افراد است و هرکدام از مدیران فعلی شهرداری دارای این خصایص باشند قطعا همکار ما خواهند بود، با این تفاسیر فعلا برنامه‌ای برای تغییر و تحول در سطح مدیران ندارم.

شهردار قدس در بخش پایانی این گفت‌وگو ضمن اشاره به نیازهای فزاینده این شهر به اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، تلاش شبانه‌روزی و برنامه محور را شرط خروج از وضعیت فعلی دانست و اضافه کرد: تمام شهروندان باید نقش خود را در مدیریت شهری ایفا کنند و به همین دلیل از روحانیون، فعالان اجتماعی و سیاسی، اصحاب رسانه و همه نخبگان و شهروندان تقاضا می‌کنم مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر را برای تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای خود یاری کنند.

مختاری که پیش از این شهردار رباط کریم بوده‌است، حکم شهرداری شهرقدس را بیست و پنجم مهرماه از دست معاون وزیر کشور دریافت و از ۲۸ مهر ماه به صورت رسمی کار خود را در این شهر آغاز کرد.