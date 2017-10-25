بازداشت ۲ داعشی در استان «المثنی» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع عراقی از بازداشت دو داعشی در یکی از مراکز ایست بازرسی در استان المثنی عراق خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای امنیتی امروز موفق به بازداشت دو داعشی وابسته به آنچه ولایت نینوا نامیده می شد در مرکز ایست بازرسی «درع المثنی» هنگامی که قصد ورود به این استان را داشتند، شدند.

این منابع بیان کردند: عملیات بازداشت این ۲ داعشی پس از آن صورت گرفت که قبلا اطلاعاتی از آنها جمع آوری شده بود.

منابع عراقی از تحویل این دو داعشی به نهادهای مربوط خبر دادند.

از سوی دیگر فرماندهی عملیات بغداد از بازداشت ۲ تروریست در منطقه الراشدیه در شمال بغداد که یکی از آنها عوامل انتحاری را در آنچه ولایت دیالی داعش خوانده می شود، جابجا می کرد.