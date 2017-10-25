دوره آموزشی انتقال ژن و کشت بافت گیاهان زراعی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دوره تخصصی انتقال ژن و کشت بافت را ۲۵ تا ۲۸ ماه آبان جاری در تهران برگزار می کند.

این دوره کوتاه مدت آموزشی و تخصصی مختص دانشجویان علاقمند به انجام پروژه های ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی برنامه ریزی شده است و در آن تکنیک های معمول آزمایشگاهی مانند طراحی پرایمر، آنالیز توالی و ترتیب DNA، هضم آنزیمی، انتقال ژن، کشت باکتری و کشت بافت به صورت عملی و نظری آموزش داده خواهد شد.

مهلت ثبت نام در این دوره تا ۲۳ آبانماه درنظر گرفته شده و ظرفیت آن ۲۵ نفر است.

در انتهای دوره آموزشی نیز، به شرکت کنندگان، گواهینامه معتبر از سوی کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به زبان انگلیسی اعطا خواهد شد.

دوره تخصصی انتقال ژن و کشت بافت گیاهان زراعی، باغی و زینتی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک برگزار می شود.