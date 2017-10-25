راه اندازی کشتارگاه صنعتی دام در استان مرکزی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی استان مرکزی، محسن شانقی در نشست بررسی وضعیت احداث کشتارگاه صنعتی دام استان مرکزی در اراک اظهار داشت: یکی از وظایف دامپزشکی تولید غذای سالم است و برای تولید غذای سالم نیاز به نظارت های بهداشتی از مزرعه تا سفره است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی بر رفع هر چه سریعتر مشکلات بهداشتی کشتارگاه سنتی و جذب سرمایه گذار به منظور احداث کشتارگاه صنعتی در اراک تاکید کرد.

شانقی در ادامه به زنجیره تولید غذای سالم اشاره کرد و وجود کشتارگاه را به دلیل مخاطرات موجود در فرآیند استحصال فرآورده های گوشتی حائز اهمیت دانست.

وی افزود: استان مرکزی دارای ۱۵ کشتارگاه سنتی دام است، لذا برای تامین سلامت مصرف کنندگان، جلوگیری از بروز بیماری های واگیردار، افزایش درآمد و تبدیل تجارت دام زنده به تجارت گوشت و فرآورده های جانبی حاصل از کشتار دام، احداث کشتارگاه صنعتی در سه منطقه از استان مرکزی مصوب شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی از احداث یک واحد کشتارگاه صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰درصد با مشارکت بخش خصوصی در استان خبر داد و اظهار داشت: احداث یک واحد کشتارگاه صنعتی دام دیگر در استان مرکزی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در کمیته ساماندهی کشتارگاه دام استان مطرح و با کلیات آن موافقت شد.

در پایان مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی همکاری تمامی دستگاه های ذیربط را در این زمینه خواستار شد.