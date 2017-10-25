حراست ها از آبروی کارکنان دستگاه ها مراقبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی در همایش حراست های استان که در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: از مدیریت یک سازمان تا پایین ترین سطح یک سازمان باید از افراد مراقبت و حراست کرد و این موضوع باید جدی گرفته شود.

وی افزود: ارتباطی که مجموعه حراست دستگاه ها با همکاران دارد مستقیما با آبروی کارکنان و خانواده های آنها ارتباط دارد لذا باید بگونه ای مراقبت کرد که از گرفتار شدن افراد در دام انحراف و تخلف پیش از هرگونه اقدام و رفتاری جلو گیری و پیشگیری کرد و اگر کارمندی خلاف کرد با تشکیل پرونده سریعاً موضوع را رسیدگی و از تداوم آن پیشگیری شود و منتظر خلاف دیگری برای رسیدگی نباشیم.

استاندار قزوین خطاب به مدیران حراست در دستگاه ها اظهار داشت: خلاف باید از ریشه خشک شود و اگر خطایی از کسی دیدید از همان اول جلو گیری کنید و این بزرگترین خدمت به نظام و خود فرد و خانواده آن فرد می باشد و در این خصوص دقت لازم صورت بگیرد تا مشکلی ایجاد نشود.

زاهدی گفت: باید از سرمایه ای که دست ماست مراقبت شود تا افراد دچار مشکلات سیاسی و اجتماعی نشوند و مسلئه ای پیش نیاید چون در هر نظامی جریان های مخالف سعی می کنند به سیستم نفوذ کرده و ضربه بزنند.

وی خاطرنشان کرد:برخی جریان ها و گروهک ها ممکن است تحت القائاتی به نظام ضربه بزنند لذا باید مراقبت شود که رفتاری نکنند که هزینه ای برای نظام داشته باشد.

استاندار با بیان اینکه در مناطقی که قومیت وجود دارد باید دقت شود تا تفکرات قومی در درون سازمان ها شکل نگیرد عنوان کرد: وابستگی های طایفه ای ممکن است برای سیستم های اداری و سازمانی مشکل بوجود آورد که باید از آن جلو گیری شود چون جریاناتی در داخل و خارج وجود دارند که به مسائل قومیتی و مذهبی دامن می زنند و بی توجهی به این موضوعات به سیستم ضربه وارد می کند.

در پایان این همایش از مدیران برتر حراست دستگاه های اجرایی استان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.