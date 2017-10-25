به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رئیسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری ۸۰ گفتمان دینی دانشگاهی در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: این گفتمان‌ها نقش بسیار مهمی در راستای توسعه فرهنگ دینی داشته است.

مسئول پژوهش و آموزش تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: این گفتمان ها در سطح دانشگاهی و حوزه های علمیه از مهر تا اسفند امسال برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از این تعداد ۶۰ گفتمان در دانشگاه و ۲۰ گفتمان دیگر در سطح حوزه های علمیه استان برگزار خواهند شد.

رئیسی با اشاره به موضوعات گفتمان ها اضافه کرد: این گفتمان در قالب پرسش و پاسخ و با موضوعاتی از قبیل؛ آسیب های اجتماعی، نقد نحله های انحرافی، مبانی و پیامدهای انقلاب اسلامی، پاسخ به شبهات دینی، حجاب و عفاف، اقتصاد مقاومتی و سایر موضوعات برگزار خواهند شد.