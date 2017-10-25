۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۴۴

مسئول پژوهش تبلیغات اسلامی بوشهر خبر داد

برگزاری ۸۰ گفتمان دینی دانشگاهی در استان بوشهر

بوشهر - مسئول پژوهش و آموزش تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری ۸۰ گفتمان دینی دانشگاهی در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رئیسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری ۸۰ گفتمان دینی دانشگاهی در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: این گفتمان‌ها نقش بسیار مهمی در راستای توسعه فرهنگ دینی داشته است.

مسئول پژوهش و آموزش تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: این گفتمان ها در سطح دانشگاهی و حوزه های علمیه از مهر تا اسفند امسال برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از این تعداد ۶۰ گفتمان در دانشگاه و ۲۰ گفتمان دیگر در سطح حوزه های علمیه استان برگزار خواهند شد.

رئیسی با اشاره به موضوعات گفتمان ها اضافه کرد: این گفتمان در قالب پرسش و پاسخ و با موضوعاتی از قبیل؛ آسیب های اجتماعی، نقد نحله های انحرافی، مبانی و پیامدهای انقلاب اسلامی، پاسخ به شبهات دینی، حجاب و عفاف، اقتصاد مقاومتی و سایر موضوعات برگزار خواهند شد.

