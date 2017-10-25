دوستان بیایند و ببینند؛ در مصر زندانی سیاسی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر با بیان این که این کشور هیچ مورد زندانی به خاطر جرائم سیاسی ندارد مدعی شد آنچه که در حوزه قضایی انجام می گیرد، طبق قوانین است.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس افزود: دوستان ما می توانند بیایند و این مسائل را خودشان ببینند و تایید کنند.

این در حالی است که اخیرا چندین گروه مدافع حقوق بشر با انتشار گزارشی از وقوع بدترین رسوایی حقوق بشری چندین دهه اخیر در مصر خبر داده اند.

طبق این گزارش زندان های مصر مملو از هزاران زندانی است که به جرم فعالیت های سیاسی دستگیر شده اند.

با این حال سیسی ضمن رد مطالب منتشر شده در این گزارش گفت: مصر همه توان خود را برای احترام به حقوق بشر به کار می گیرد، مصری ها مرا انتخاب کرده اند تا این وظیفه را انجام دهم.

وی از گروه هایی که گزارش مذکور را منتشر کرده اند خواست با دقت بیشتری تحولات مصر را پیگیری کنند و قاهره را متهم نکنند.

رئیس جمهور مصر با طرح این ادعا که گروه های معاند مصر اطلاعات کافی در مورد این کشور ندارند، تلاش برای بدنام کردن دولت خود را یک «اقدام سازمان دهی شده» نامید.

سیسی روز گذشته برای دیدار با مقامات فرانسه وارد پاریس شد. وی در این سفر علاوه بر «امانوئل مکرون» همتای فرانسوی خود، با وزیران خارجه و دفاع این کشور نیز دیدار می کند.