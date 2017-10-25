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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

در آغاز سفری دو روزه؛

رئیس سازمان میراث فرهنگی وارد سرخه شد/ بررسی ظرفیت های گردشگری

رئیس سازمان میراث فرهنگی وارد سرخه شد/ بررسی ظرفیت های گردشگری

سرخه - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی در آغاز سفری دو روزه به استان سمنان وارد سرخه شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان بعدازظهر چهارشنبه برای سفری دو روزه وارد استان سمنان شد و در نخستین مقصد در سرخه مورد استقبال مقامات استانی و مسئولان دیار قومس قرار گرفت.

وی قرار است امروز و فردا از نقاط گردشگری، زیرساخت های این حوزه و همچنین صنایع دستی استان سمنان بازدید کند.

ورود به سرخه دیگر برنامه مونسان است.

وی قرار است در زادگاه رئیس جمهور ابتدا در مراسم معنوی ادای احترام به شهدای سرخه حاضر شود و سپس با حضور در منزل پدری حسن روحانی از پلاک نمادین این بنا رونمایی کند.

بازدید از شهمیرزاد که یکی از دو شهر نمونه گردشگری استان سمنان در کنار بسطام است، دیگر برنامه سفر امروز مونسان محسوب می شود که پس از آن وی در مرکز استان حضور خواهد یافت.

بازدید از سه طرح و افتتاح بادگیر عمرات در سمنان در زمره دیگر برنامه های سفر دوروزه مونسان به دیارقومس است.

کد مطلب 4124820

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