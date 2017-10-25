انتخابات هیئت موسس گفتمان های دینی استان کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، دبیر گفتمان‌های دینی تبلیغات اسلامی کردستان امروز چهارشنبه در مجمع اساتید و انتخابات هیئت موسس گفتمان دینی استان کردستان که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزارشد، گفت این انتخابات با هدف تعمیق و گسترش تجارب و آموخته های اساتید گفتمان دینی و ایجاد تبادل نظر و هماهنگی بین این افراد است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۶۰ استاد گفتمان دینی در کردستان فعالیت دارند، که از این تعداد ۲۲ نفر به عنوان کاندیدا دراین انتخابات اعلام آمادگی کردند.



دبیر گفتمان‌های دینی تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: برای برگزاری این انتخابات چهار کارگروه دین و زندگی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و ارتقای سواد رسانه‌ای در استان کردستان تشکیل شد.

حجت‌الاسلام مسعود محمدی ادامه داد: در میان افراد انتخاب شده ارکان خوش‌کلام به عنوان دبیر کارگروه دین و زندگی، ژاله حیدری مقدم به عنوان دبیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، عبدالله مفاخری به عنوان دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی و یوسف کریمی به عنوان کارگروه ارتقای سواد رسانه‌ای انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: احکام افراد انتخاب شده از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان صادر و به آنها اعطا خواهد شد.

وی اظهارداشت: این مجمع با هدف توانمندسازی و مرجع‌سازی شخصیت‌های فرهنگی تاثیرگذار فعالیت می‌کند و در تدوین این برنامه سعی بر آن است تا با شناخت ماموریت‌های اصلی سازمان تبلیغات اسلامی و شرایط محیطی که سازمان در آن فعالیت می‌کند اهداف و استراتژی‌ گفتمان دینی جامعه تبیین و با تعریف شاخص‌های اندازه‌گیری نتایج فعالیت‌ها ارزیابی شود.

گفتنی است، دراین انتخابات که با حضور مدیرکل فرهنگی رسانه و فناوری‌های نوین سازمان تبلیغات اسلامی واساتید گفتمان‌های دینی استان کردستان در سنندج برگزار شد، ژاله حیدری مقدم، یوسف کریمی، عبدالله مفاخری و ارکان خوش‌کلام به عنوان هیئت موسس گفتمان دینی استان انتخاب شدند.