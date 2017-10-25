۴۴۰ هزار هکتار از مراتع قرق شده خراسان جنوبی آزاد سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصرآبادی ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۷ هکتار از عرصه های خراسان جنوبی، منابع طبیعی است.
وی با بیان اینکه عرصه مراتع در تامین معیشت جمعیت کشاورزان و دامداران نقش بسزایی دارد، افزود: رشد بی رویه جمعیت طی دهههای اخیر سبب افزایش منابع طبیعی استان شده که این مسائل عرصه مراتع را نیز دچار آسیب و تخریب کرده است.
نصر آبادی اظهار کرد: توان تولیدی عرصههای منابع طبیعی دارای بهرهبردار در استان اعم از مراتع، جنگلها و تاغزارهای دست کاشت و بیشهزار و درختچهزارها، ۷۷۱ هزار تن علوفه خشک است.
وی با بیان اینکه این میزان علوفه تا ۱۰ ماه پاسخگوی نیاز غذایی جمعیت دامی خواهد بود، افزود: بیش از یک میلیون دام مازاد ظرفیت مراتع در خراسان جنوبی وجود دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسانجنوبی بیان کرد: از ابتدای آبان ماه سال جاری ۴۴۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری آزاد سازی و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ هزار واحد دامی به مدت ۵۷ روز از این مراتع بهرهبرداری می کنند، گفت: این جمعیت دامی متعلق به شش هزار و ۲۵۰ خانوار مرتعدار، دامدار روستایی و عشایری است.
نصرآبادی بیان کرد: متوسط تولید علوفه قابل برداشت در عرصههای احیا شده سنوات قبل معادل ۶۲ کیلوگرم در هکتار و قیمت هر کیلوگرم علوفه پنج هزار و ۹۵۰ ریال است.
وی افزود: افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی برای رسیدن به پتانسیل تولید و بهرهبرداری پایدار مهمترین هدفی است که در اصلاح، احیاء و مدیریت مرتع دنبال میشود.
نصرآبادی با اشاره به اهداف مدیریت عرصه ها بیان کرد: جلوگیری از فرسایش خاک، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک و ایجاد تعادل دام و مرتع از مهم ترین اهداف است.
