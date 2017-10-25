۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی:

۴۴۰ هزار هکتار از مراتع قرق شده خراسان جنوبی آزاد سازی شد

بیرجند- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی از آزاد سازی ۴۴۰ هزار هکتار از مراتع قرق شده استان از آبان ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصرآبادی ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۷ هکتار از عرصه های خراسان جنوبی، منابع طبیعی است.

وی با بیان اینکه عرصه مراتع  در تامین معیشت جمعیت کشاورزان و دامداران نقش بسزایی دارد، افزود: رشد بی رویه جمعیت طی دهه‌های اخیر سبب افزایش منابع طبیعی استان شده که این مسائل عرصه مراتع را نیز دچار آسیب و تخریب کرده است.

نصر آبادی اظهار کرد: توان تولیدی عرصه‌های منابع طبیعی دارای بهره‌بردار در استان اعم از مراتع، جنگل‌ها و تاغزارهای دست کاشت و بیشه‌زار و درختچه‌زارها، ۷۷۱ هزار تن علوفه خشک است.

وی با بیان اینکه این میزان علوفه تا ۱۰ ماه پاسخگوی نیاز غذایی جمعیت دامی خواهد بود، افزود: بیش از یک میلیون دام مازاد ظرفیت مراتع در خراسان جنوبی وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی بیان کرد: از ابتدای آبان ماه سال جاری ۴۴۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری آزاد سازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه  ۳۰۰ هزار واحد دامی به مدت ۵۷ روز از این مراتع بهره‌برداری  می کنند، گفت: این جمعیت دامی متعلق به شش هزار و ۲۵۰ خانوار مرتع‌دار، دامدار روستایی و عشایری  است.

نصرآبادی بیان کرد: متوسط تولید علوفه قابل برداشت در عرصه‌های احیا شده سنوات قبل معادل ۶۲ کیلوگرم در هکتار  و قیمت هر کیلوگرم علوفه پنج هزار و ۹۵۰ ریال است.

وی افزود: افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی برای رسیدن به پتانسیل تولید و بهره‌برداری پایدار مهم‌ترین هدفی است که در اصلاح، احیاء و مدیریت مرتع دنبال می‌شود.

نصرآبادی با اشاره به اهداف مدیریت عرصه ها بیان کرد: جلوگیری از فرسایش خاک، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک و ایجاد تعادل دام و مرتع از مهم ترین اهداف است.

