شورای روسیه: از کنگره آمریکا می خواهیم برجام را حفظ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، شورای روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که جامعه جهانی، از جمله کنگره آمریکا، باید تلاشهای خود را برای حفظ توافق هسته ای با ایران انجام دهد؛ لغو برجام تاثیر منفی بر برنامه هسته ای دیگر کشورها از جمله کره ‌شمالی دارد.

شورای فدراسیون در حال حاضر نگران اجرای این توافقنامه بین المللی است، چرا که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، پس از اعلام استراتژی جدید خود در خصوص ایران اعلام کرد که برجام را رد خواهد کرد.

به اعتقاد سناتورهای روس چنین اقدامی موجب تحریک ایران به انجام اقدامات تلافی جویانه خواهد شد، و اعتقاد به توانایی قدرت های جهان را برای امضای توافقات بین المللی به خطر خواهد انداخت.

شورای روسیه به اعضای کنگره آمریکا اعلام می کند که از تمام منابع وامکانات خود برای جلوگیری از بروز این وضعیت بسیار خطرناک استفاده کند.