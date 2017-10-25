بازگشت آوارگان عراقی به خانه های خود در استان نینوای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وزارت امور مهاجرت عراق امروز از بازگشت ۱۵ هزار نفر از آوارگان به مناطق محل سکونت خود در استان نینوا خبر داد. این وزارتخانه همچنین افزود: تمامی کمک ها برای بازگشت این افراد به مناطق خود انجام داده است.

عباس جهاکیر از مقامات وزارت امور مهاجرت عراق ادامه داد: اردوگاه وزارت امور مهاجرت در جنوب و شرق موصل، در خلال این دو روز گذشته شاهد بازگشت ۱۵ هزار نفر به شهرهای خود در استان نینوا بوده است.

وی ادامه داد: بسیاری از مناطقی که به آنها خدمات ارائه شده، شاهد بازگشت ساکنانش بوده است. تمامی کمک ها برای بازگشت این شهروندان به مناطق شان انجام شد.

وزارت امور مهاجرت عراق همچنین اعلام کرد: در ۱۹ سبتامبر امسال حدود ۱۲ هزار نفر از آوارگان استان نینوا به شهرهای خود باز گشته اند.