به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جواد رضوی اظهار داشت در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و با هدف مبارزه با سرقت،پلیس دشتستان با بسیج تمامی نیروها وبهره گیری از امکانات طرح مبارزه با سرقت را با دو رویکرد پیشگیری و کشف ،طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان دشتستان اجرا کرد.

وی افزود: نتیجه طرح مبارزه با سرقت کشف ۱۴ فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی بود که با تلاش ماموران انتظامی مالباختگان شناسایی و اموال مسروقه تحویل مالباختگان شد.

رضوی بیان کرد: در زمینه اقدامات پیشگیرانه با استقرار عوامل انتظامی در نقاط جرم خیز و انجام ایست بازرسی‌های موقت تعداد ۱۶ نفر مظنون دستگیر و تعداد ۱۲ دستگاه موتورسیکلت (فاقد پلاک و پلاک مخدوش) و ۶ دستگاه انواع خودرو های سواری (دارای حکم توقیف) متوقف و برای بررسی‌های بیشتر تحویل پلیس آگاهی شدند.