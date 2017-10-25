مسیرهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه ۴ بانده شد

غلامرضا شریعتی ظهر چهارشنبه در گفت و گو با مهر گفت: از سال گذشته جلسات ستاد اربعین تعطیل نشد و در چند ماه اخیر به دفعات بیشتر برگزار و کارآمد و عملیاتی تر شده است.

وی با اشاره به ۴ بانده شدن راه های منتهی به مرزها و آبرسانی به شلمچه و چذابه افزود: مواکب ثابت در چزابه از سال آینده راه اندازی می شود و کمک می کند زائرین با دغدغه کمتری به عراق انتقال پیدا کنند.

شریعتی ادامه داد: اورژانس و خدمات بهداشت و درمان در مرزها مستقر هستند و مشکل خاص در دو مرز شلمچه و چذابه نداریم و آمادگی کامل برای استقبال از زائرین آقا اباعبدالله الحسین (ع) را داریم.

استاندار خوزستان بیان داشت: امیدواریم زوار بتوانند با طیب خاطر مسیر را طی کرده و ما نیز خادمین شایسته ای برای این عزیزان باشیم.

شریعتی با اشاره به اضافه شدن گیت های خروجی در پایانه های مرزی استان خوزستان گفت: در دو مرز شلمچه و چزابه بالغ بر ۶۰ هکتار پارکینگ ایجاد شده و غیر از این، پارکینگ های متعددی در شلمچه و خرمشهر وجود دارد.