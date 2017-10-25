۳ کشته و زخمی براثر حمله افراد مسلح به حشد عشائری در عراق

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع آگاه در پلیس عراق امروز از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر از نیروهای حشد عشائری در شمال بغداد خبر داد.

بر اساس این گزارش این منبع عراقی افزود: افراد مسلح ناشناس درمنطقه «الهوره» شمال بغداد به سمت نیروهای وابسته به حشد عشائری آتش گشودند که در جریان این اقدام یکی از افراد کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع عراقی که خواست اسمش فاش نشود گفت: نیروهای پلیس بعد از این اتفاق در محل حادثه حضور یافتند و مجروحین را به بیمارستان منتقل و اجساد کشته شده گان را به پزشکی قانونی منتقل کردند.

گفتنی است که بغداد هرروز درگیر اقدامات تروریستی مختلف از قبیل بمب گذاری خودروها یا کمربندهای انفجاری است. علاوه بر این، در نتیجه عملیاتهای تروریستی که نیروهای امنیتی را در مناطق مختلف شهر بغداد مورد هدف قرار می دهند روزانه دهها نفر کشته و زخمی می شوند.