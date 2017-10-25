  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

۳ کشته و زخمی براثر حمله افراد مسلح به حشد عشائری در عراق

۳ کشته و زخمی براثر حمله افراد مسلح به حشد عشائری در عراق

به دنبال حمله مسلحانه افراد ناشناس به مواضع حشد عشائری در شمال بغداد پایتخت عراق، ۳ نفر کشته و زخمی شدند. 

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع آگاه  در پلیس عراق امروز از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر از نیروهای حشد عشائری در شمال بغداد خبر داد.

بر اساس این گزارش این منبع عراقی افزود: افراد مسلح ناشناس  درمنطقه «الهوره» شمال بغداد به سمت نیروهای وابسته به حشد عشائری آتش گشودند که  در جریان این اقدام یکی از افراد کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع عراقی که خواست اسمش فاش نشود گفت:  نیروهای پلیس بعد از این اتفاق  در محل حادثه حضور یافتند و مجروحین را به بیمارستان منتقل و اجساد کشته شده گان را به پزشکی قانونی منتقل کردند.

گفتنی است که بغداد هرروز درگیر اقدامات تروریستی  مختلف از قبیل بمب گذاری خودروها  یا کمربندهای انفجاری است. علاوه بر این، در نتیجه عملیاتهای تروریستی که نیروهای امنیتی را در مناطق مختلف شهر بغداد مورد هدف قرار می دهند روزانه دهها نفر کشته و زخمی می شوند.

کد مطلب 4124849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها