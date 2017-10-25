۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی خبر داد؛

دستگیری سارق حرفه‌ای در دشتی/ موتورسیکلت‌های قاچاق توقیف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتی از دستگیری سارق حرفه ای داخل خودرو وکشف ۵ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی اظهار داشت: در پی گزارش چند فقره سرقت وسایل و وجوه نقد از داخل خودرو در سطح شهر خورموج موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با بررسی و تحقیقات میدانی گسترده ، سرانجام با استفاده از سرنخ های بجامانده متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در اقدامی ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی گفت: در راستای برقراری امنیت اجتماعی و با هدف برخورد با موتورسواران متخلف و کاهش تصادفات رانندگی دو دستگاه موتورسیکلت قاچاق با حجم ۱۰۰۰ سی سی در شهر خورموج توقیف شد.

وی در ادامه بیان کرد: برابر تماس های مردمی مبنی بر اینکه دو دستگاه موتورسیکلت خارجی با حرکات نمایشی ایجاد مزاحمت برای شهروندان در خیابان های سطح شهر خورموج کرده بلافاصله ماموران کلانتری مرکز به‌صورت نا محسوس طی گشت زنی در سطح شهر موتورسیکلت‌های مورد نظر را شناسایی و پس از مشاهده در یک اقدام پلیسی و با رعایت کلیه جوانب متوقف کردند.  

سرهنگ صیادی افزود: ارزش ریالی موتورسیکلت های توقیفی یک میلیارد ریال برآورد شده و در این راستا دو نفر متهم نیز دستگیر که به همراه پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

