شماره ۱۲۳ را همه باید به خاطر داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده معاون رییس جمهور در یادداشتی در کانال اختصاصی خود نوشت:

تمرکز سازمان بهزیستی کشور در سال های اخیر برگسترش اورژانس اجتماعی، ارزشمند و موثر بوده است. شماره ۱۲۳ را همه باید به خاطر داشته باشند.

وی در پست دیگری تاکید کرد: ترس در مقابل متجاوز شرایط را بدتر می کند و آموزش در این زمینه بسیار مهم است. شناساندن مراکز اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ می تواند اولین گام برای نجات قربانیان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابتکار یکی از اولویت های سفر های استانی خود را بازدید از مراکز اورژانس اجتماعی قرار داده است.

اورژانس اجتماعی با هدف جلوگیری و رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی تشکیل شده و تلاش می کند خدمات متناسبی با حداقل سه ویژگی"بموقع بودن" " تخصصی بودن" و "در دسترس بودن" را برای پاسخگویی به نیازهای مردم، حل یا کاهش مشکلات آنها با تکیه بر فعالیت چندین ساله سازمان بهزیستی کشور و دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سامان دهد؛ خدماتی شامل پایگاه خدمات اجتماعی، خدمات سیار اورژانس خط تلفن ۱۲۳، و مراکز مداخله در بحران.

دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی بر طبق مصوب هیات وزیران شامل خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودک آزار دیده، همسر آزار دیده، معلول آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند و یا اقدام به خودکشی کردند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب هستند.