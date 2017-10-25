تعامل و همراهی نیروی انتظامی و سپاه استان بوشهر برای توسعه امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار خلیل واعظی فرمانده انتظامی استان بوشهر در دیدار با فرمانده سپاه استان بوشهر از اقدامات مناسب و تاثیر گذار سپاه امام صادق (ع) استان در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی و امنیتی تقدیر کرد و اظهار داشت: دو مجموعه پلیس و بسیج استان می‌توانند با همکاری و همدلی نقش تاثیر گذاری در تامین نظم و امنیت در حوزه مختلف داخلی و خارجی داشته باشند.

سردار علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مجموعه انتظامی استان در راستای برقراری نظم و امنیت عنوان داشت: هم اکنون ما در سطح کشور از امنیت مطلوب و مثال زدنی برخوردار هستیم.

وی گفت: امروز تامین امنیت بیرونی مرهون تامین نظم و امنیت داخلیست و این ماموریتی است که نیروی انتظامی آن را به خوبی به انجام رسانده است.