به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرحاج حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان مجموعه شهرداری خمینیشهر با اشاره به اینکه شرایط استفاده از ظرفیتهای علمی وتوانمندی دانشگاه صنعتی و شهرک علمی و تحقیقاتی برای توسعه شهر فراهم شده است، اظهار داشت: امروز برخلاف گذشته درب دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی تحقیقاتی بر روی شهرداری باز است و با حمایت استاندار اصفهان تعامل بسیار خوبی میان مدیریت شهری خمینیشهر با دانشگاه صنعتی و شهرک علمی تحقیقاتی برقرار است.
پرداخت ۳۶ میلیارد تومان مطالبات شهرداری از دانشگاه صنعتی و شهرک علمی تحقیقاتی
شهردار خمینی شهر با بیان اینکه پس ازسالها مشکل پرداخت مطالبات شهرداری از این دو مرکز علمی و دانشگاهی رفع شده است، گفت: در مجموع در حدود ۳۶ میلیارد تومان مطالبات شهرداری در قالب اوراق سهام از طرف دولت برای بدهی این عوارضات این دو مرکز دریافت شد.
وی با اشاره به اینکه در چهارسال گذشته مردم حمایت و همکاری بسیار خوبی با مجموعه شهرداری داشتند، ابراز داشت: در دوره جدید بار مسئولیت مجموعه شورای شهر و شهرداری نسبت به دوره گذشته سنگینتر و انتظارات و مطالبات برحق مردم زیادتر شده است.
حاج حیدری با اشاره به اینکه بعضی از افراد در مجموعه شهرداری بار مسئولیتی که بردوش داریم را جدی نگرفته بودند، ادامه داد: با توجه به حمایت و اعتمادی که مردم به مجموعه شورای شهر و شهرداری دارند در این دوره حفظ این جایگاه اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه امروز شهرداری برخلاف گذشته دغدغه تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت حقوق پیمانکاران و طلبکاران را ندارد، اظهار داشت: با قاطعیت اعلام میکنم خمینی شهر در بخش خدمات شهری و نظافت شهری جزو پاکترین شهرهای استان است و با وجود خشکسالی، توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به روشهای جدید در دوره گذشته و جدید در دستور کار شهرداری خمینیشهر قرار دارد.
شهردار خمینی شهر گفت: از ابتدای سال تاکنون عملیات عمرانی در شهرک منظریه باقوت ادامه دارد و تاکنون در دو محله این شهرک عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت تکمیلشده است.
تعامل خوبی میان اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری خمینیشهر وجود دارد
وی با اشاره به تعامل خوبی که میان اداره کل راه و شهرسازی با شهرداری خمینیشهر وجود دارد، بیان داشت: امیدواریم بعد از ۲۵ سال، عملیات عمرانی شهرک تا پایان سال به اتمام برسد و مردم این شهرک را از معضلات و مشکلات چندین ساله نجات دهیم.
حاج حیدری با بیان اینکه فاز دوم منطقه گردشگری بام سبز برای نوروز به بهرهبرداری میشود ،گفت: امروز مردم خمینیشهر از شهرداری انتظار تکمیل طرحهای نیمهتمام همچون خیابان مرکزی، شهدای خوزان، توحید، بخشداری، منطقه دوشاخ و غیره را دارند.
شهردار خمینیشهر با تأکید بر اینکه مردم خمینیشهر به مجموعه شهرداری و شورای شهر اعتماد کرده وامید بستهاند، گفت: باید با تمام توان به اعتماد و امید مردم پاسخ مثبت بدهیم.
وی با بیان اینکه با تعامل و همکاری شورای شهر امروز دیگر بهانه برای مجموعه شهرداری خمینیشهر وجود ندارد، ابراز داشت: البته اختلاف سلیقه میان افراد طبیعی است اما در این دوره اختلافی میان شورای شهر و شهرداری خمینیشهر در راستای تخریب طرفین وجود ندارد.
حاج حیدری با بیان اینکه شرایط امروز شهرداری خمینیشهر برای خدمترسانی مطلوب است، گفت: امروز همه مسئولان استان و شهرستان حامی شهر و شورای شهر برای خدمت بیشتر به مردم هستند و اعتماد مردم ازهر چیزی ارزشمندتر و بهعنوان بالاترین سرمایه برای ما محسوب میشود.
رعایت نظم و تکریم اربابرجوع باید سرلوحه مجموعه شهرداری باشد
شهردار خمینیشهر با تأکید براینکه رعایت نظم و تکریم اربابرجوع باید سرلوحه مجموعه شهرداری باشد، ابراز داشت: در مجموعه شهرداری باید همگی دستبهدست هم داده و برای خدمترسانی بهتر به مردم تلاش کنیم.
