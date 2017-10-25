اربعین امسال ۷۰ هزار نفر در صحن حضرت زهرا(س) اسکان داده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بیگی ظهر چهارشنبه در اولین همایش ستاد بازسازی عتبات شهرستان ری که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید علی شاهچراغی، امام جمعه ری، هدایت الله جمالی پور، فرماندار ری و دیگر مسئولین در محل آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی گفت: حرمین مطهر امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) چندین قرن قبل ساخته شده و وسعت بسیار کمی داشته و پاسخگوی جمعیت فعلی نیست، حرم آقا امام حسین(ع) کم تر از ۱۰ هزار متر مربع و حرم امیرالمومنین(ع) زیر ۱۲ هزار متر مربع است.

وی افزود: این مساحت، پاسخگوی جمعیت امروزی نیست و توسعه حرم ها یکی از ماموریت های ستاد بازسازی عتبات عالیات است، در کربلا، نجف و سامرا طرح های خوبی در خصوص توسعه حرم مطهر در حال اجرا است.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات طرح های اجرا شده توسط این ستاد در سامرا را عامل شکست داعش در حملات مکرر به این شهر دانست و گفت: حملات داعش به واسطه حضور ستاد بازسازی عتبات عالیات در حرم خنثی شد، طوری برنامه ریزی شده که در آینده اطراف حرم سامرا امن تر خواهد شد و زادئرینی که برای زیارت سامرا می روند، بتوانند یک الی ۲ شب در آن شهر استراحت کنند.

بیگی سپس به حرم حضرت امیرالمومنین(ع) در نجف اشرف اشاره کرد و افزود: بخشی از پروژه های نجف در سال جاری افتتاح می شود، در ایام اربعین سال گذشته ۷۰ هزار نفر در صحن و شبستان حضرت زهرا(س) اسکان دادیم، امسال نیز برنامه برای اسکان دادن همین تعداد زائر را داریم، اگر صحن و شبستان حضرت زهرا(س) تکمیل شود، امکان اسکان ۲۰۰ هزار نفر در این صحن وجود خواهد داشت.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات ادامه داد: در صورت تکمیل صحن و شبستان حضرت زهرا(س) ، دیگر در ایام گوناگون مشکلی برای اسکان زائرین در نجف اشرف نداریم، در حال حاضر زائرین در سامرا، نجف و کربلا در گوشه و کنار خیابان و در چادرها سکنی می گزینند، ما مجبوریم طرح های توسعه ای را برای اسکان و پذیرایی از زائرین انجام دهیم.

وی با بیان این که تاکنون ۶۰۰ سرویس بهداشتی و ۴۰۰ حمام در پروژه های توسعه ای صحن حضرت زهرا(س) ساخته شده است، گفت: در پروژه های اجرا شده مشکلی برای اسکان راحت زائرین نداریم، تعداد سرویس های بهداشتی با پایان پروژه صحن حضرت زهرا(س) به ۲۰۰۰ سرویس بهداشتی و ۶۰۰ حمام راه اندازی می شود.

بیگی سپس به پروژه های عمرانی کربلای معلی اشاره کرد و افزود: در صورت تکمیل این پروژه ها دیگر نیازی به موکب ها برای اسکان زائرین نیست، زمانی که اربعین تا ۸ سال آینده با تابستان مقارن شود، دیگر امکان استقرار در فضاهای سرباز به شکل فعلی وجود ندارد، باید تا آن زمان با تکمیل و توسعه حرم ها فکر نیز برای اسکان زائران کنیم.

وی تکمیل زیر ساخت حرم ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در صورت توسعه حرم ها تا هزار سال آینده نیز مشکلی در اسکان زائران نخواهیم داشت.