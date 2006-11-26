  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۲۷

فیلم‌های مطرح ایران و جهان در شبکه یک بررسی می‌شود

سری جدید برنامه "سینمای ایران" که از روز دوشنبه ششم آذرماه بعد از خبر ساعت 19 از شبکه‌ یک سیما پخش می‌شود، به بررسی فیلم‌های مطرح ایران و جهان اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید برنامه سینمای ایران سه بخش اصلی گزارش هفته، فیلم هفته و نگاه هفته دارد. در این برنامه قبل از نمایش فیلم های مطرح ایران و جهان در سینماهای کشور، نقد و دیدگاههای کارشناسی در خصوص این آثار نیز انجام می شود. در بخش گزارش هفته در قالب مستند مسائل روز سینمای ایران با حضور کارشناسان بررسی می‌شود.

در بخش فیلم هفته در ساختاری استودیویی فیلم ‌های جدید و باارزش سینمای ایران که طی دو سال اخیر تولید شده اند معرفی و نقد می‌شوند. برنامه "سینمای ایران" که از فردا شب روی آنتن شبکه اول می رود، به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین محسنی در گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه‌ اول سیما تهیه شده است.

برنامه‌ریز و دستیار تهیه: رضا زنجانیان وفا، گرافیست و طراح دکور: ‌مهران زمانی، تصویربرداران: بابک بذرافشان و رضا آزادی، تدوین و اجرای گرافیک رایانه ای: سیدعلی مدنی، گروه کارشناسی و گزارش: کامران ملکی، رامتین شهبازی، زهرا فضلی، مهدی عزیزی و طهماسب صلح جو با این پروژه همکاری دارند.

کد مطلب 412486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها