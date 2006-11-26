به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید برنامه سینمای ایران سه بخش اصلی گزارش هفته، فیلم هفته و نگاه هفته دارد. در این برنامه قبل از نمایش فیلم های مطرح ایران و جهان در سینماهای کشور، نقد و دیدگاههای کارشناسی در خصوص این آثار نیز انجام می شود. در بخش گزارش هفته در قالب مستند مسائل روز سینمای ایران با حضور کارشناسان بررسی می‌شود.

در بخش فیلم هفته در ساختاری استودیویی فیلم ‌های جدید و باارزش سینمای ایران که طی دو سال اخیر تولید شده اند معرفی و نقد می‌شوند. برنامه "سینمای ایران" که از فردا شب روی آنتن شبکه اول می رود، به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین محسنی در گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه‌ اول سیما تهیه شده است.

برنامه‌ریز و دستیار تهیه: رضا زنجانیان وفا، گرافیست و طراح دکور: ‌مهران زمانی، تصویربرداران: بابک بذرافشان و رضا آزادی، تدوین و اجرای گرافیک رایانه ای: سیدعلی مدنی، گروه کارشناسی و گزارش: کامران ملکی، رامتین شهبازی، زهرا فضلی، مهدی عزیزی و طهماسب صلح جو با این پروژه همکاری دارند.