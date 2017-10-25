به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری امروز در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد و اعضای ستاد برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان با بیان اینکه ماه محرم و هیئات عزاداری یک فرصت برای حاکمیت خوبی‌ها در جامعه است، اظهار داشت: زنده نگه داشتن قیام و آرمان‌های امام حسین (ع) از مهمترین رسالت‌های شورای هیئات مذهبی است.

وی تاکید کرد: باید چراغ این نهضت را که الگویی برای همه نسل‌ها است روشن نگاه داشت و آن را به نسل‌های آینده نیز منتقل کرد.

ناصری با بیان اینکه اثر قیام امام حسین (ع) را اکنون می‌توان در قیام‌های ملت‌های آزادیخواه جهان مشاهده کرد، بیان داشت: الگوی تمام این قیام‌ها انقلاب و ملت ایران هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران حقیقتی است که برای حقیقتی بزرگتر که فرج امام زمان (عج) است، آشکار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم آموزش رؤسای هیئات مذهبی تاکید کرد و بیان داشت: رؤسای هیئات باید بتوانند از این ظرفیت در راستای جذب اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان بهره ببرند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه در هیئت‌ها باید از طرح مسائل جناحی و سیاسی پرهیز شود، یادآور شد: در عین حال نباید نباید نسبت به سیاست‌های کلی اسلام و انقلاب بی تفاوت بود چرا که نهصت امام حسین (ع) دارای ابعاد سیاسی مختلفی است.

وی اظهار امیدواری کرد: هیئت‌های مذهبی استان یزد با توجه به اهمیت و جایگاهی که دارند، بتوانند گامی مهم در زمینه جذب اقشار مختلف مردم به ویژه نوجوانان و جوانان به هیئت‌ها و مراسم‌های مذهبی بردارند و این جذب زمینه ساز و بسترساز کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش معنویت در جامعه باشد.