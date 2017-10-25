به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش‌امیری ظهر چهارشنبه در بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی که در سالن همایش‌های بین‌المللی مهرانه زنجان برگزار شد، افزود: برای اینکه مخاطبان از آنچه که انجام داده‌ایم باخبر شده و به درستی درک کنند، باید آماری که در این زمینه ارائه می‌دهیم، آماری دقیق و قابل فهم باشد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران در استان برای اینکه برنامه‌های‌شان محقق شود باید در تحلیل‌های خود به آماری که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه می‌شود، تکیه کنند، تصریح کرد: بی‌تردید به کارگیری آمار دقیق و البته صحیح باعث کاهش هزینه‌ها در برنامه‌ریزی‌ها می‌شود که مدیران باید این مهم را مدنظر داشته باشند.

استاندار زنجان با یادآوری اینکه متاسفانه مردم در گذشته به دلیل منحل شدن مرکز برنامه‌ریزی تاوان سنگینی را پرداختند، ادامه داد: علم آمار ثابت کرده است که بدون توجه به این بخش نمی‌توان انتظار داشت تا توسعه‌ای در جامعه رخ دهد، بنابراین به صراحت باید گفت که بدون تکیه بر آمار، دست‌یابی به توسعه امکان‌پذیر نیست.

درویش امیری با تاکید بر اینکه علم آمار به ما این اجازه را می‌دهد تا برنامه‌ریزی‌های‌مان سودده باشد، اظهار کرد: مردم از مسئولان انتظار دارند تا آمار درست و قابل فهم به آن‌ها ارائه شود، آماری که حاکی از بیلان کاری مدیران در دستگاه‌های مختلف است.

وی در ادامه با بیان اینکه همه تلاش‌ها در جمع‌آوری آمار و اطلاعات باید به سمتی باشد که با کم‌ترین نواقص همراه باشد، خاطرنشان کرد: ارائه آمار نادرست با اشتباهی که در آمار به وجود می‌آید کاملا دو مقوله متفاوت است، بنابراین باید تلاش کنیم تا با کم کردن اشتباهات در ارائه آمار، به سمتی حرکت کنیم که اعتماد مردم را بالا ببریم.