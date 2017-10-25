۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۱

بسکتبال زیر ۱۶ سال آسیا - هند

پیروزی تیم دختران ایران بر سریلانکا/ دیدار با مالدیو در مرحله بعد

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران در رقابت های قهرمانی آسیا برابر سریلانکا به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران که در نخستین بازی خود توانسته بود نپال را شکست دهد و در دومین بازی برابر هند شکست خورده بود، امروز چهارشنبه در سومین بازی به مصاف سریلانکا رفت و برابر این تیم به پیروزی رسید.

ملی پوشان نوجوان ایران در این بازی ۲۰ بر ۱۹، ۱۵ بر ۱۴ ، ۲۵ بر ۲۳ و  ۲۴ بر ۲۰ برابر حریف خود به برتری رسیدند در نهایت ۸۴ بر ۷۶ این دیدار را به سود خود خاتمه دادند تا به دومین پیروزی در این مسابقات دست پیدا کنند.

تیم دختران ایران که به مرحله بعدی ر قابت های قهرمانی آسیا صعود کرده است، باید در دیدار بعدی خود به مصاف مالدیو برود.

رضا خسروي

