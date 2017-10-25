به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند در گفت و گو با رسانه ها با اشاره به همکاری دستگاه هایی همچون وزارت درمان، سازمان انتقال خون و... با کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین گفت: دارو به میزان کافی دپو شده و خون و فراورده های خونی در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی مرزی قرار داده شده است.

وی از وجود نیروهای متخصص از حوزه فوریت های پزشکی، پرستاران، پیرا پزشکان و... سخن گفت و افزود: با کمک معاون درمان وزارت بهداشت، زیر ساخت های بیمارستان های قصر شیرین و سرپل ذهاب توسعه یافت.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه خیر و برکت اربعین به بیمارستان های شهرهای مرزی نیز می رسد، عنوان کرد: سه درمانگاه در پایانه مرزی خسروی ساخته و تجهیز شده است که به نوبه خود منحصر به فرد هستند و بعدها مردم همان دیار از آن بهره خواهند برد.

وی تقویت زیرساخت ها را از اهم اقدامات این کمیته برشمرد و افزود: همکاران ما در سرزمین عراق اقدامات نظارتی را انجام می دهند و ۴ نفر نیرو در قرارگاه های بهداشت عراق مستقر می شوند و تمامی بیماران را رصد و پایش و کارها را مدیریت می کنند.

کولیوند ادامه داد: آمبولانس های ما از کرمانشاه تا قصر شیرین به فاصله ۱۰ کیلومتری مستقر هستند و در مرزهای دیگر نیز به همین منوال است؛ همچنین متخصصین مدیریت بیماری های واگیر در مرزهای شرقی و غربی مستقر هستند و بیماری های سندرومیک را رصد می کنند.

وی خطاب به زائران گفت: توصیه می کنیم زائران دفترچه بیمه خود را در اختیار داشته باشند ولی تنها در داخل کشورمان معتبر است و به لحاظ ثبت سوابق پزشکی اهمیت دارد؛ ثانیا اگر داروی خاصی استفاده می کنند حتما همراه خود ببرند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین اضافه کرد: اگر زائران بهداشت فردی را رعایت کنند، قطعا مشکلاتی مانند سرماخوردگی ایجاد نخواهد داشت؛ به لحاظ فراوانی جمعیت شاید نظارت ها از سوی کشور عراق کمتر باشد ولی مردم باید با رعایت بهداشت فردی از بروز بیماری ها جلوگیری کنند.