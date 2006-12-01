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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۵

مدیر حوزه علمیه معصومیه در گفتگو با مهر خبر داد :

ایجاد سطح عالی دروس حوزوی در حوزه علمیه معصومیه

ایجاد سطح عالی دروس حوزوی در حوزه علمیه معصومیه

طلاب پایه های 7 و بالاتر حوزه علمیه معصومیه در کنار فعالیت های پژوهشی، مدیریتی و آموزشی ، دروس سطوح عالی حوزوی را فرا می گیرند.

مدیر حوزه علمیه معصومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: براساس قوانین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، امکان ارائه حجره به طلاب پایه های 7 و بالاتر وجود ندارد اما با هدف جلوگیری از تشتت در میان طلاب تحصیل کرده این مدرسه و استفاده از این طلاب برای تدریس در سطوح پایین تر ، براساس توافق صورت گرفته با مرکز مدیریت حوزه علمیه به تعدادی از طلاب نخبه این مدرسه که در پایه 7 و بالاتر حضور داشتند خوابگاه ارائه شد.

حجت الاسلام قوامی افزود: در کنار فعالیت های تعیین شده برای این گروه از طلاب، درس های پایه 7 تا بالاترین سطوح حوزوی در این مدرسه علمیه ارائه می شود تا طلاب بتوانند به تحصیلات تکمیلی خود نیز بپردازند.

کد مطلب 412488

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