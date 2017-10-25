۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۲۶

عادل الجبیر: بحران قطر موضوع کوچکی است

وزیر خارجه عربستان با اشاره به اینکه موضوع قطر برای عربستان کوچک است اعلام کرد که این کشور موضوعات مهمتری پیش رو دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان اعلام کرد: بحران قطر موضوع کوچکی است و موضوع بزرگی نیست. قطر موضوع مهمی نیست بلکه قضیه کوچکی است زیرا ما موضوعات مهمتری داریم که باید بر روی آنها تمرکز کنیم.

وی گفت: موضوعاتی بزرگی که باید با آنها تعامل کنیم ایران، سوریه و یمن است.

الجبیر اعلام کرد: قطر باید قبل از هر چیزی باید اعتراف کند که مشکل دارد و سپس آنرا حل کند. ما در عربستان مشکل داشتیم و به وجود آن اعتراف کردیم و تغییر کردیم و شروع به فعالیت در زمینه آموزش و بانکها و دیگر موارد کردیم. آنچه رسانه های حامی قطر درباره عربستان و موضع آن در قبال بحران کنونی می گویند کذب است!

وی گفت: قطر باید گامهای مشخصی بردارد و رفتار خود را تغییر دهد در این صورت همه چیز روند خوبی پیدا می کند.

الجبیر ادعا کرد: اگر موفق به تغییر رفتار قطر شویم در شورای همکاری قوی خواهیم شد و توان مقابله با ایران و تروریسم را خواهیم داشت.

