عادل الجبیر: بحران قطر موضوع کوچکی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان اعلام کرد: بحران قطر موضوع کوچکی است و موضوع بزرگی نیست. قطر موضوع مهمی نیست بلکه قضیه کوچکی است زیرا ما موضوعات مهمتری داریم که باید بر روی آنها تمرکز کنیم.

وی گفت: موضوعاتی بزرگی که باید با آنها تعامل کنیم ایران، سوریه و یمن است.

الجبیر اعلام کرد: قطر باید قبل از هر چیزی باید اعتراف کند که مشکل دارد و سپس آنرا حل کند. ما در عربستان مشکل داشتیم و به وجود آن اعتراف کردیم و تغییر کردیم و شروع به فعالیت در زمینه آموزش و بانکها و دیگر موارد کردیم. آنچه رسانه های حامی قطر درباره عربستان و موضع آن در قبال بحران کنونی می گویند کذب است!

وی گفت: قطر باید گامهای مشخصی بردارد و رفتار خود را تغییر دهد در این صورت همه چیز روند خوبی پیدا می کند.

الجبیر ادعا کرد: اگر موفق به تغییر رفتار قطر شویم در شورای همکاری قوی خواهیم شد و توان مقابله با ایران و تروریسم را خواهیم داشت.