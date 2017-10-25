۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۵۴

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت ناسالم قرار گرفت

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت ناسالم قرار گرفته است، عنوان کرد: ورود گرد و غبار به سطح استان و فعال شدن کانون های گرد و غبار محلی موجب کاهش کیفیت هوا این استان شده است.

وی عنوان کرد: ذرات معلق در سطح استان بین ۱۵۰ تا۲۰۰ میلی گرم در مترمکعب است.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بر اساس آخرین داده های هواشناسی طی سه روز آینده، آسمانی صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: تا پایان هفته دما روند افزایش نسبی دارد.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امروز چهارشنبه و فردا در پاره ای نقاط غبار رقیق موجب کاهش دید و کیفیت هوا می شود.

