زائران اربعین ضوابط و مقررات کشور عراق را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا اباذری در سخنانی با اشاره به اینکه آنچه که وظیفه یک زائر ایرانی است نه فقط در کربلا بلکه در کشور عراق و همه شهرهای زیارتی آن، چند موضوع است که باید زائران به آن توجه کنند، اظهار داشت: اولین موضوعی که تاکید شده، بحث رعایت ضوابط و مقررات کشور عراق است.

وی ادامه داد: هر کشوری قانون خاص خود را دارد و هر فردی که وارد آن کشور شد باید قوانین را رعایت کند؛ به ویژه در بحث ورود و ویزا.

رایزن فرهنگی ایران در عراق با تاکید بر اینکه اصل این راهپیمایی یک راهپیمایی زیارتی، فرهنگی، عقیدتی و فکری است، افزود: زوار توجه کنند به حاشیه ها نپردازند و به موضوع بهره برداری معنوی توجه داشته باشند.

حجت الاسلام اباذری به موضوع برخورد با میزبان اشاره کرد و اظهار داشت: مردم ایران هم مهمان دوستیم هم میزبان دوست، نیاز است که در این زمینه توجه کافی را داشته باشیم.

وی یادآور شد: توصیه مسئولین و ستاد فرهنگی اربعین این است که از میزبان خود هم تشکر کنیم و هم کمک اش کنیم؛ در جمع آوری پتوها، سفره های غذا و ... به میزبان خود کمک کنیم.