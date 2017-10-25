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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

رئیس پارک علم و فناوری استان البرز خبر داد:

ارائه طرح های فناورانه حوزه مدیریت شهری در نمایشگاه پژوهش البرز

ارائه طرح های فناورانه حوزه مدیریت شهری در نمایشگاه پژوهش البرز

کرج- رئیس پارک علم و فناوری استان البرز گفت: طرح های فناورانه در حوزه مدیریت شهری در ۱۰ محور اصلی اعم از عمران شهری، معماری، زیباسازی و سیما منظر شهری در نمایشگاه هفته پژوهش ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاء الله ربانی در جلسه شورای سیاستگذاری هفته پژوهش استان که عصر چهارشنبه در  سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: انعقاد قردادهای فروش محصولات، خدمات فناورانه و دانش فنی همچنین تبادل تفاهم نامه ها با همکاری دستگاه های اجرایی و بخشی در این هفته انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه برگزاری دوره و کارگاه های اموزشی در حوزه مورد نیاز شرکت های فناور و دانش بنیان در اولویت اقدامات قرار دارد، افزود: طرح های فناورانه در حوزه مدیریت شهری در ۱۰ محور اصلی اعم از عمران شهری، معماری، زیباسازی و سیما منظر شهری در نمایشگاه هفته پژوهش ارائه می شود.

دبیر کمیته نمایشگاهی فن بازار هفته پژوهش استان البرز تاکید کرد: غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش مطابق با تجارت به دست آمده از حضور در نمایشگاه های متعدد در این هفته معرفی خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری البرز با تاکید بر اینکه هفته پژوهش ظرفیت فناورانه استان را به نمایش می گذارد، خاطرنشان کرد: جهت گیری نمایشگاه امسال بیشتر به سمت حضور چشمگیرتر بخش خصوصی است.

رئیس پارک علم و فناوری البرز با بیان اینکه تلاش می شود کارهای نمایشگاه امسال در قالب انجمن‌های تخصصی انجام شود تاکید کرد: نهادهای مردمی همچون اتاق بازرگانی و خانه صنعت باید در این نمایشگاه حضور ویژه داشته باشند.

کد مطلب 4124893

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