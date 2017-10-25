محموله ارز قاچاق در فرودگاه امام(ره) کشف شد

به گزارش خبر گزاری مهر سردار "حسن مهری" با اشاره به کشف ارز قاچاق به ارزش بیش از ۲۶ میلیارد ریال اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز از مرز هوایی، ماموران گیت بازرسی پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) موفق به کشف این مقادیر ارز وارداتی غیرقانونی شدند.

وی در تشریح جزییات این کشف افزود: در نخستین مورد از کشفیات ذکر شده ماموران گیت بازرسی پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) هنگام چک و پایش مسافران ورودی از مبداء دبی به ۲ نفر در رابطه با حمل و انتقال ارز قاچاق مظنون شدند، که پس از هدایت این مسافران به دفتر افسر نگهبانی سالن و بازرسی از هریک مبلغ ۲۵۰ هزار یورو و در مجموع مبلغ ۵۰۰ هزار یورو معادل ۲۴ میلیارد ریال را که به طرز ماهرانه‌ای در داخل لباس جاساز شده بود به علت نداشتن مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور بیان کرد: همچنین در اقدامی دیگر ماموران گیت بازرسی پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) هنگام چک و کنترل مسافران ورودی از دوحه به فردی در خصوص حمل ارز قاچاق مظنون شدند که پس از بازرسی بار همراه این مسافر، از داخل یک عدد کیف دستی؛ مبلغ ۳۰ هزار دلار آمریکا به ارزش یک میلیارد و ۱۹۴ هزار ریال به علت نداشتن مجوز قانونی کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت پلیس فرودگاه در جلوگیری از خروج ارز نیز اشاره کرد و گفت: ماموران گیت بازرسی فرودگاه امام خمینی (ره) هنگام چک و کنترل مسافران خروجی به مقصد دبی در کشور امارات پس از بازرسی از یک مسافر، مقدار ۲۸۵۰۰ دلار آمریکا به ارزش یک میلیارد و ۱۴۰ هزار ریال که لابلای صفحات مجله و روزنامه به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود را کشف کردند.

سردار مهری در پایان تصریح کرد: پرونده‌هایی در مورد این متهمان تشکیل و به همراه ارز قاچاق کشف شده برای گذراندن مراحل قانونی تحویل سازمان تعزیرات حکومتی شد.