۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

مانور بزرگ پرسنل فوریت‌های پزشکی کشور برای اعزام به مرز خسروی برگزار شد

استقرار ۸۶ پایگاه ثابت و سیار اورژانس در مسیرهای تردد زُوار

کرمانشاه- مانور بزرگ پرسنل فوریت‌های پزشکی کشور برای اعزام به مرز خسروی در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور بزرگ پرسنل فوریت‌های پزشکی کشور برای اعزام به مرز خسروی، امروز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار شد.

فریدون صادقی، معاون عملیات مرکز فوریت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این همایش اظهار داشت: اظهار داشت: نیروهای اورژانس در ۴۱ نقطه  از استان کرمانشاه منتهی به مرز خسروی، مستقر هستند.

وی با اشاره به ۱۲۸ دستگاه آمبولانس از استان کرمانشاه برای خدمات رسانی به زائران اربعین افزود: ۵۶ دستگاه آمبولانس از ۱۱ استان دیگر برای خدمات رسانی به زُوار وارد استان شده است.

معاون عملیات مرکز فوریت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: یک فروند بالگرد نیز از مازندران برای استقرار در بیمارستان قصرشیرین مستقر می‌شود.

صادقی از  استقرار ۸۶ پایگاه ثابت و سیار اورژانس در مسیرهای تردد زُوار اربعین طی روزهای پنجم لغایت ۲۵ آبان برای ارائه خدمات پزشکی خبر داد.

