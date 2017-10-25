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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۱۰

کشف محموله ۶۰میلیارد ریالی سیگارهای خارجی در غرب استان تهران

کشف محموله ۶۰میلیارد ریالی سیگارهای خارجی در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف محموله سیگارهای خارجی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در شهرستان رباط کریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار"محسن خانچرلی" گفت: با تداوم برنامه ریزی پلیس در برخورد با قاچاق کالا،ماموران یگان امداد استان حین گشت زنی در عوارضی " تهران- ساوه " به یک  دستگاه تریلر مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی ، سه میلیون و ۶۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال کشف و در این رابطه دو متهم را نیز دستگیر کردند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان با اشاره به اینکه قاچاق کالا پدیده ای است که از جهات گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می کند، تأکید کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است تا ضمن اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری در خصوص برخورد قاطع با پدیده قاچاق، با قاچاقچیان و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند.

کد مطلب 4124909

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