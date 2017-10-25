به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون پارلمان انگلیس، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز در نشست پارلمان، از نقش این کشور در تأسیس شجره خبیثه رژیم صهیونیستی به واسطه اعلام بیانیه ننگین بالفور در سال ۱۹۱۷ تمجید کرد.

نخست وزیر انگلیس در سخنان خود خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: از اینکه ما در تشکیل (رژیم) اسرائیل مشارکت داشتیم، احساس افتخار می کنم.

«ترزا می» در ادامه از برخورداری روابط مطلوب میان لندن و تل آویو ابراز رضایت کرد.

این در حالیست که «ریاض المالکی» وزیر کشور تشکیلات خودگردان پس از اطلاع از اینکه در یکصدمین سالگرد انتشار بیانیه ننگین بالفور، قرار است «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم کودک کُش اسرائیل در مراسمی به همین مناسبت در انگلیس شرکت کند، این اقدام را محکوم و خواستار عذرخواهی رسمی لندن از فلسطینان شده بود.

گفتنی است، بیانیه سراسر خفت بار بالفور (Balfour Declaration)، نامه‌ ای بود که در تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۱۷ میلادی توسط «آرتور جیمز بالفور» وزیر خارجه وقت انگلیس خطاب به «والتر روتشیلد» سیاست‌ مدار یهودی‌ تبار و عضو مجلس عوام این کشور نوشته شد و در آن از «موضع مثبت» دولت لندن برای «ایجاد خانه ملی برای یهودیان در سرزمین فلسطین» خبر داده‌شد.

این بیانیه سرآغاز تلاش در عرصه بین‌المللی برای تأسیس رژیم جعلی اسرائیل به شمار می‌رود.